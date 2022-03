600 Kilogramm Stahl gegen den Hass

Ein Kunstprojekt, das in Tirol große Aufmerksamkeit bekommen hat, wird zwei Monate lang auf dem Gmundner Rathausplatz zu sehen sein: „NO HATE“. Die Stadtgemeinde griff eine Anregung der Gmundner Malerin Christine Pahl auf. Bauhofmitarbeiter haben die 600 Kilogramm schwere Stahlskulptur in dieser Woche aus Leutasch geholt und am Donnerstag bei den Bänken am Seeufer aufgestellt.

„Ursprünglich wollten wir die Skulptur als Zeichen der Dialogbereitschaft während der Pandemie aufstellen“, sagt Kulturstadtrat Andreas Hecht (ÖVP-Fraktion). „Jetzt zeigt uns der Krieg in Russland, wozu Hass führen kann. Die Skulptur soll uns daran erinnern, wenn wir durch Gmunden gehen.“