60 Jahre Pfarrkindergarten

Mit einem Dankgottesdienst und anschließendem Sommerfest wurde am 5. Juli das 60-jährige Bestehen des Pfarrkindergartens gefeiert.

Am 10. April 1961 wurde die Kindergartenleitung von dem Altbürgermeister Josef Gebetsberger an die Caritas Linz übergeben. Damals besuchten bereits 50 Kinder die Einrichtung mit Standort am Ufer des Attersees in der "Müller-Villa".

1976 zog der Kindergarten an seinen heutigen Standort am Schulweg.

Gratulanten waren unter anderen Bürgermeister Gerald Egger, Altbürgermeister Johann Reiter sowie die langjährige Leiterin Maria Liftinger.

Im vergangenen Jahr besuchten 87 Kinder den Pfarrcaritas-Kindergarten. Diese werden von elf Pädagoginnen und Helferinnen betreut.

"Die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sind die erste Station auf der Bildungsreise in eine gute Zukunft für unsere Kinder", sagt die Leiterin Anna Loy.