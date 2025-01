60-Jähriger stürzte in Kletterhalle in Mondsee 5 Meter ab

Fünf Meter im freien Fall ist ein 60-Jähriger am Dienstag in der Kletterhalle in Mondsee abgestürzt. Das Unglück passierte, als der erfahrene Kletterer an den drei Selbstsicherungsautomaten trainierte. Dabei unterlief ihm gegen 14:10 Uhr ein folgenschwerer Fehler. Eigenen Angaben zufolge vergaß er, sich im Selbstsicherungsautomaten einzuhängen und kletterte ungesichert nach oben, ohne den Irrtum zu bemerken.

Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Zwei Frauen bemerkten den Unfall und schlugen Alarm. Das Opfer wurde von einem Notarzt versorgt und in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

