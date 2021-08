59-Jähriger beim Baumschneiden schwer verletzt

Der Mann führte entlang der Frankenburger Landesstraße in Vöcklamarkt Baumschneidearbeiten durch. Ein mehrfach verzweigter Ahornstamm war durch einen Sturm umgestürzt und in danebenstehenden Bäumen hängen geblieben. Als der 59-Jährige diesen schnitt, schnellte der unter Spannung stehenden Stamm plötzlich hoch und traf den Mann am Kinn, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Er stürzte daraufhin über die dortige etwa 1,5 Meter hohe Böschung auf den darunter befindlichen Asphaltboden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.