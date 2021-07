58-Jähriger verlor Zehntausende Euro an Online-Betrüger

In der Hoffnung auf das große Geld hatte sich ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck im Jahr 2019 bei einer estnischen Online-Trading-Plattform registriert. Der Betreiber versprach, das investierte Geld gewinnbringend zu veranlagen. Über Werbeschaltungen im Internet wurden hohe Gewinne versprochen. Mehrere zehntausend Euro überwies der Mann auf ein Konto bei einem estnischen Krypto-Exchanger.

Als sich das Opfer Anfang des Jahres 2021 sein investiertes Geld wieder ausbezahlen lassen wollte, wurde er telefonisch über den Totalverlust in Kenntnis gesetzt. Im Anschluss kam kein weiterer Kontakt zwischen der Online-Trading-Plattform und dem Opfer mehr zustande. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass es in Österreich sowie in ganz Europa zahlreiche Geschädigte gab.

Im Mai 2021 gelang es den deutschen Behörden schließlich, insgesamt zehn Beschuldigte auszuforschen und teilweise festzunehmen. Sie stehen im Verdacht, mehrere Internetplattformen in betrügerischer Absicht betrieben zu haben, darunter auch die estnische Plattform.