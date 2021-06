58-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr.

Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit ihrem Pkw auf der B1 in Fahrtrichtung Frankenmarkt. Ein 58-Jähriger Vöcklabrucker fuhr mit seinem Auto auf der Trenau Gemeindestraße Fahrtrichtung Kreuzungsbereich B1, um in diese nach links in Fahrtrichtung Vöcklamarkt einzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende 34-Jährige und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.



Dabei wurde der Mann schwer und die Frau leicht verletzt. Beide wurden in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.