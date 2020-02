56-Jähriger stahl Mango aus "Selbstjustiz"

Polizisten hatte den 56-Jährigen, der sich verdächtig verhielt, beobachtet. Der Mann ging in einen Supermarkt und die Beamten folgten ihm. Dort sahen sie, wie der 56-Jährige eine Mango-Frucht in seiner Jacke verschwinden ließ und wieder ging, ohne zu bezahlen.

Draußen stellten die Polizisten den Dieb zur Rede. Seine Rechtfertigung: er habe schon öfter Mangos in dem Laden gekauft, doch die Früchte seien schlecht gewesen. Die faulen Mangos habe er fotografiert, um Schadenersatz zu erhalten. Doch im Geschäft sei er ausgelacht worden, erzählte er. So habe er in einer Art Selbstjustiz die Frucht gestohlen. Er wurde angezeigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

