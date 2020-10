55-Jähriger unter Lkw eingeklemmt

Der Kraftlenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war mit seinem Lkw auf der Attersee Bundesstraße in Richtung Mondsee unterwegs, als er Probleme mit der Bremse seines Fahrzeuges bemerkte. Im Ortsbereich Au hielt er demnach um kurz vor 21:00 Uhr an, um die Bremsen zu untersuchen. Dabei vergaß er die Handbremse des Lkw anzuziehen, was den Unfall verursachte.

Als der 55-Jährige sich unter den Lkw bückte, kam das Fahrzeug ins Rollen, wobei der Hinterreifen den linken Fuß des Mannes einklemmte. Eine Anrainerin hörte die lauten Hilfeschreie des Salzburgers, kam zur Hilfe und wählte den Notruf. Der schwer verletzte Lkw-Lenker wurde von den Einsatzkräften ins Ukh Salzburg gebracht.

Lokalisierung: