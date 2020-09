53-Jähriger verletzte sich bei Beziehungsstreit selbst

Der Mann kam laut Polizei gegen 17.15 Uhr in die Wohnung seiner getrennt von ihm lebenden 38-jährigen Ehefrau, die sich dort mit einem 36-jährigen Bekannten aufhielt. Woraufhin sich der 53-Jährige ein Messer aus der Küche geholt und beide bedroht habe.

Der 36-Jährige aus dem Bezirk Murtal sei daraufhin zu seinem Auto geflüchtet. Der 53-Jährige sei dem Mann gefolgt und habe mit dem Messer auf die Motorhaube eingestochen. Dabei rutschte er ab und verletzte sich schwer an der Hand, gab die Polizei am Samstagabend bekannt. Im Anschluss sei der 53-Jährige wieder in die Wohnung gegangen und habe seine Ehefrau mehrmals geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht.

Als er den Tatort verlassen wollte, habe er, vermutlich durch den Blutverlust, das Bewusstsein verloren. Die herbeigerufenen Polizisten fanden ihn bewusstlos hinter seinem Pkw liegend. Der Mann wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert und dort nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

