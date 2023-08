51-Jähriger randalierte bei Räumung in Laakirchen

Der Bewohner eines Mehrparteienhauses hatte offenbar beim Anblick dreier Mitarbeiter einer Räumungsfirma, das von einer Wohnungsgenossenschaft mit der Räumung des Dachbodens beauftragt worden waren, die Nerven verloren. Aus dem Fenster seiner Wohnung bedrohte er die Männer, die sich vor dem Haus aufhielten und warf Maurertröge, eine Leiter, einen E-Scooter und einen Feuerlöschung in deren Richtung. Getroffen wurde dabei der Firmenbus.

Als die Polizei anrückte, machte sich der 51-Jährige zu Fuß auf den Weg zur Wohnung eines Bekannten. Als die Beamten dort eintrafen, befand er sich allein in der Wohnung, dürfte sich aber noch nicht beruhigt haben. Er zerschlug das Glas der Wohnzimmertür und warf eine Scherbe sowie eine Metalldose in Richtung der Beamten. Kräfte der Sondereinheit Schnelle Interventionsgruppe (SIG) nahmen den Randalierer schließlich fest. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels gebracht. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

