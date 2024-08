500.000 Euro Beute: Haushaltshilfe in Haft

Einer diebischen Haushälterin hat die Polizei im Bezirk Vöcklabruck das Handwerk gelegt. Im Laufe der Jahre erbeutete die Polin bei ihren Arbeitgebern Schmuck und Uhren im Wert von einer halben Million Euro.

Die Tatorte sind mindestens drei Wohnungen in Tiefgraben und Mondsee. Dort war die Frau zwischen 2021 und 2024 als Haushaltshilfe tätig. Laut Angaben der Landespolizeidirektion wurde der Großteil der Beute bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung sichergestellt. Am Donnerstag wurde die Frau an ihrer Wohnadresse festgenommen. Sie sitzt nun in der Justizanstalt Wels in Haft, teilte die Polizei am Freitag mit.

