5000 Mountainbiker aus 40 Nationen quälen sich über steile Gebirgswege

BAD GOISERN. In der Kaiserregion geht am Wochenende die Salzkammergut-Trophy über die Bühne. 5000 Mountainbiker werden dabei am Start sein.

Atemberaubende Ausblicke für die Radsportler, die sich aber auf die Strecke konzentrieren müssen. Bild: privat

Die Welterbegemeinde Bad Goisern ist an diesem Wochenende wieder die Welthauptstadt der Mountainbiker. Rund 5000 Athleten aus 40 Nationen haben sich zur diesjährigen Salzkammergut Trophy angemeldet, und wie es aussieht warten beste Wetterbedingungen auf sie.

Berühmt ist die Veranstaltung für die Marathondistanz. Unter dem Motto „Einmal Hölle und zurück“ überwinden die hartgesottenen Teilnehmer über 7119 Höhenmeter und legen 210 Kilometer zurück.

Der größte Teil der Starter entscheidet sich aber für humanere Varianten. Die Auswahl ist dabei so groß, dass für jeden etwas dabei ist. Zwischen Bad Ischl und Obertraun sind Strecken über 22, 37, 53, 74 und 119 Kilometer ausgeschildert.

Downhill mit dem Einrad

Doch nicht nur das. Es gibt auch Spezialbewerbe wie das Einrad-Downhill-Rennen, einen Junior-Trophy, einen Marathon für Gravelbikes und eine eine Trophy für Elektro-Mountainbikes. Weiters gibt es auch Sonderwertungen für Feuerwehr-Teams, Gemeindemitarbeiter-Teams oder Firmenmitarbeiter. Und weil es wie jedes Jahr ein aufwändiges Rahmenprogramm gibt, ist die Trophy nicht nur für die Rennteilnehmer attraktiv. Bei der dreitägigen Bike-Messe ab Freitag stellen mehr als 90 Hersteller ihre Fahrradprodukte und Sportbekleidung vor. Am Freitag gibt es erstmals eine Pre-Race-Party im Festzelt. Hauptact ist das Welser Dialekt-Rock-Trio Krautschädl.

Ebenfalls auf dem Programm: Eine Dirtbike-Show am Freitag, Hubschrauber-Rundflüge, ein Kinderprogramm und ein großes Festzelt am Goiserer Marktplatz. Um das alles möglich zu machen, sind mehr als 1100 freiwillige Helfer im Einsatz. Kaum eine Familie im inneren Salzkammergut ist an diesem Wochenende nicht irgendwie beteiligt. „Ohne diesen enormen Rückhalt in der Region wäre die Trophy nicht möglich“, sagt Peter Perstl vom Organisationsteam.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema