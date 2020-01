500 Gäste gratulierten den Award-Preisträgern

Mit mehr als 500 Gästen startete das Medienhaus Wimmer in der "Varena" ins neue Jahr. Die OÖNachrichten, TV1 und die Tips hatten gemeinsam in das Vöcklabrucker Einkaufszentrum geladen, das sich für diesen Abend wieder einmal glänzend herausgeputzt hatte. Es war eine launige Feier mit musikalischem Genuss, kulinarischen Schmankerln aus der Region – und viel Applaus für die Gewinner der Vöckla-Awards, die in drei Kategorien überreicht wurden. Ausgezeichnet wurden Hans Schifflhuber aus Attnang-Puchheim, Feuerwehr-Landeskommandant Robert Mayer aus Schwanenstadt und Thomas Spitzer von der Schörflinger Firma Seele.

Der pensionierte Eisenbahner Schifflhuber ist seit mehr als 75 Jahren Mitglied des Kirchenchors der Basilika Puchheim und leitet seit Jahrzehnten das Kammerorchester Puchheim. Sein Lebensmotto lautet: "Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht." Dass er beim Neujahrsempfang mit dem Vöckla-Award ausgezeichnet wurde, hatte ihn völlig überrascht. "Ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich heute auftreten darf."

Sprachlos war auch Robert Mayer, der im Feuerwehrwesen eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat – vom Probefeuerwehrmann zum Landesfeuerwehrkommandanten. "Es ist ein tolles System mit tollen Menschen", beschreibt der Schwanenstädter das Feuerwehrwesen. Neben dem Award bekam Mayer auch Lob von Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner: "Es gibt keinen Würdigeren und Verdienteren, dem man die Auszeichnung übergeben kann." Den dritten Award heimste die Firma Seele aus Schörfling ein. Der Fassadenspezialist ist weltweit erfolgreich – vom Bangkoker Luxus-Kaufhaus bis zum Pekinger Olympiastadion. "Der Award bekommt einen Ehrenplatz", sagte Geschäftsführer Thomas Spitzer.

Einen besonderen Auftritt hatte der Chor der LMS Vöcklabruck, der einen Teil jenes Programmes präsentierte, das er nächste Woche in New York vortragen wird.

Die Höhepunkte des Abends auf TV1:

TV1 Neujahrsempfang Vöcklabruck Die TV1 Vöcklaawards wurden vergeben und die gingen in diesem Jahr wieder an ganz besondere Menschen. Ein sensationeller Galaabend mit strahlenden Gewinnern

Das "Who is Who? beim TV1 Neujahrsempfang Beim Neujahrsempfang in Vöcklabruck trifft sich das Who is Who der Gesellschaft.

