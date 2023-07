50 Jahre Landjugend Zell am Moos/Tiefgraben

Mit einem dreitägigen Fest in der Haslau feiert die Landjugend Zell am Moos/Tiefgraben ab Freitagabend (19 Uhr) ihr 50-jähriges Bestehen.

Im April 1973 gründeten 20 Mädchen und 23 Burschen beim Seewirt die Landjugend Zell am Moos. Die Gruppe wuchs beständig, Mitglieder konnten auch in anderen Gemeinden des Mondseelandes gewonnen werden. Bereits 2004 wurde daher die Namensänderung in Landjugend Zell am Moos/Tiefgraben beschlossen.

Aktuell bringen sich 107 aktive Mitglieder ein und sie haben am Wochenende alle Hände voll zu tun. Morgen gehen die Feierlichkeiten mit einem Festakt um 19 Uhr weiter und am Sonntag um 10 Uhr.

Doch auch nach dem Jubiläumsfest wartet viel Arbeit auf die Landjugend. Denn nach 50 Jahren bekommt die Gruppe endlich ihr erstes Vereinsheim. Die Gemeinde Zell am Moos stellt dafür das alte Feuerwehrzeughaus in der Haslau zur Verfügung, das mit vereinten Kräften renoviert und umgebaut wird. Damit stehen den nächsten 50 Jahren an Zusammenhalt und Brauchtumspflege nichts mehr im Weg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper