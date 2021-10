48-Jähriger stürzte auf Baustelle zweieinhalb Meter ab

Ein 48-Jährige zog sich bei einem Sturz auf der Baustelle eines Verwandten schwere Verletzungen zu. Der Mann hatte am Nationalfeiertag bei Ausschalungsarbeiten an einem Rohbau geholfen, als es gegen 8:30 Uhr zu dem Unfall kam: Durch eine abgedeckte Öffnung stürzte der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck rund zweieinhalb Meter in die Tief und schlug im Keller auf. Er wurde vom Notarzt versorgt und dann mit dem Helikopter in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, informierte die Polizei am Dienstagabend.