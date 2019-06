48-Jähriger stürzte am Traunstein 30 Meter ab

Der 48-Jährige aus Deutschland stieg über den unmarkierten Ostgrat in Richtung Traunsteingipfel auf. Auf ca. 1500 Meter, Höhe Wandbuch Ostgrat, entschied sich der Mann umzudrehen. Er stieg aber nicht wieder über den Ostgrat, sondern über wegloses Gelände an der Ostseite des Traunsteins ab. Kurz darauf rutschte er aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte über felsdurchsetztes steiles Gelände ca. 30 Meter ab. Dabei verletzte er sich am linken Bein, erlitt Abschürfungen und Prellungen am gesamten Körper.

Der 48-Jährige setzte mit seinem Handy einen Notruf ab. Die Bergrettung Gmunden, der Notarzthubschrauber "Martin 3" und die Alpinpolizei Gmunden wurden alarmiert. Die Besatzung des NAH "Martin 3" konnte den Verletzten rasch lokalisieren und mittels Seilbergung in den Hubschrauber aufnehmen. Dieser landete dann im Bereich der Mairalm. Dort wurde der Deutsche vom Notarzt und den Bergrettern des BRD Gmunden ärztlich versorgt und anschließend in das LKH Gmunden gebracht.