48-Jähriger soll 1080 Cannabispflanzen großgezogen haben

Die 1080 Cannabispflanzen soll er im Zeitraum von Jänner 2015 bis Mai 2021 großgezogen haben. Der Mann wurde bereits am 6. März von der Polizei festgenommen, wie am Freitag bekannt wurde. Mindestens 17 Kilogramm Cannabisblüten soll der Beschuldigte produziert haben.

Ertappt wurden er, als ein 23-jähriger Kunde beim Verlassen seiner Wohnung von Ermittlern gesehen wurde. "Der amtsbekannte 23-Jährige trug dabei mehrere Müllsäcke gefüllt mit Cannabisblüten, welche er zuvor angekauft hatte", berichtete die Polizei am Freitag. Dieser versuchte zunächst mit einem Komplizen mit einem Pkw zu flüchten. Auf der Flucht warf er den Sack mit den Drogen aus dem Fahrzeug. Die Polizei stellte ihn sicher.

Anfang Mai konnten er und der 48-Jährige schließlich festgenommen werden. In der Wohnung hatte der 48-Jährige eine sehr große Plantage eingerichtet - ausgelegt für 310 Pflanzen, so die Polizei. Die Beamten stellten fünf Kilogramm frisch geerntete Cannabisblüten, drei Kilogramm getrocknete Blüten und 142 in Blüte stehende Pflanzen sicher. Der 48 gestand, 8,3 Kilogramm Cannabis an fünf Kunden verkauft zu haben. Der 23-Jährige war nicht geständig. Die Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Weitere Abnehmer wurden angezeigt.