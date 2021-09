4500 Besucher bei der 42. Druschwoche am Stehrerhof

Das seit 1978 bestehende Museum zeigt einen Hausruck-Bauernhof, dessen originale Ausstattung einen guten Eindruck vom bäuerlichen Leben im 19. Jahrhundert vermittelt. In der Hoarstube, dem Troadkasten, dem Dörrhäusl und der Göpelhütte erfahren die Besucher viel Interessantes. Nach der Druschwoche ist vor dem Adventmarkt, und so wird bereits weitergearbeitet und geplant, um am 4./5. Dezember den Stehrerhof in adventliche Stimmung zu versetzen. Infos: www.stehrerhof.at