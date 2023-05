42-Jährige stürzte am Kleinen Sonnstein

Eine 42-jährige deutsche Staatsbürgerin unternahm am Montag gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn eine Wanderung auf den Kleinen Sonnstein in Traunkirchen. Im Gipfelbereich stieg die Frau gegen 14:15 Uhr mit dem linken Fuß über einen Felsen und kam dabei zu Sturz. Sie zog sich eine schmerzhafte Sprunggelenksverletzung zu. Aufgrund der starken Schmerzen wurde die 42-Jährige unmittelbar darauf bewusstlos und ihre Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Ein zufällig anwesender Bergretter leistete sofort Erste Hilfe. Währenddessen wurden der Bergrettungsdienst Traunkirchen, der Notarzthubschrauber "Christophorus 10" und die Alpinpolizei Gmunden alarmiert. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau gerettet und in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.

