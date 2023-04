41. Mondseelauf: Mit neuem Konzept zurück zu den alten Teilnehmerzahlen

Der Linz Donau Marathon als Oberösterreichs bedeutendste Laufveranstaltung, Wolfgangseelauf, Hallstättersee-Rundlauf, Traunsee Halbmarathon, Bad Ischler Kaiserlauf und Mondseelauf – das sind die "Großen Sechs" im Bundesland, was Langdistanzbewerbe angeht. Letzterer kiefelte in den vergangenen Jahren wie fast alle Laufveranstaltungen, auch "dank" Corona, an Teilnehmerschwund. Doch das soll nun endlich wieder anders werden. Auch mit einem kleinen Imagewechsel.

So wandelt sich der Name von Mondseelauf (dieser erscheint eigentlich nur noch im Internetauftritt www.mondseelauf.at) zu "Mondseer Lauftag". Des Weiteren sieht sich die Veranstaltung als einziges großes Event für die ganze (laufbegeisterte) Familie, bei der in der 41. Auflage alle Bewerbe an einem einzigen Tag (Samstag, 3. Juni) ausgetragen werden.

Sie werden allesamt am Marktplatz in Mondsee gestartet, als da wären: der Hauptbewerb, der MondseeHaus-Halbmarathon entlang des Mondsees, Richtung St. Lorenz, dann entlang am Fuße der Drachenwand und wieder zurück zum See. Der Zieleinlauf führt durch die Seeallee zum Marktplatz. Der BWT 10-Kilometer-Lauf, der zu einem Teil ident ist mit der Halbmarathon-Strecke, bei dem aber früher gewendet wird. Der 5-Kilometer-Lauf entlang des Mondseesüdufers bis Schwarzindien und retour. Der Sumsi-Kinder- und Jugendlauf auf einem Rundkurs vom Marktplatz durch die Seeallee. Und schließlich der Team.Lauf. Gestartet wird dabei in Teams von drei bis fünf Aktiven. Egal, ob Halbmarathon oder 10-Kilometer-Rennen: Für das Team zählt die Zeit für die ersten zehn Kilometer der drei schnellsten Mitglieder der Gruppe.

Infos und Anmeldung unter www.mondseelauf.at

