41-Jähriger trennte sich auf Baustelle in Bad Ischl Finger ab

Bei Holzarbeiten hat sich ein 41-Jähriger am Dienstagvormittag in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) schwer verletzt. Der Ungar war auf einer Baustelle damit beschäftigt, mit einer Standkreissänge Holzkeile zuzuschneiden, als es gegen 10:10 Uhr zu einer folgenschweren Unachtsamkeit kam. Laut Polizei geriet der 41-Jährige mit der rechten Hand in das rotierende Sägeblatt und trennte sich den Zeigefinger ab. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.

