40 Zentimeter Neuschnee am Kasberg erwartet

Vor einigen Wochen gingen Bilder vom Skifahrer-Massenansturm auf den Kasberg noch durch ganz Europa. Inzwischen habe sich die Situation im Familienskigebiet entspannt, heißt es bei den Almtal-Bergbahnen.

Was auch damit zu tun hat, dass immer größere Teile des Kasbergs befahrbar sind. „80 Prozent aller Lifte auf dem Berg sind bereits in Betrieb, und auch die Madlries-Talabfahrt konnten wir jetzt freigeben“, sagt Thomas Holzinger, kaufmännischer Standortleiter der Almtal-Bergbahnen. Die Pistenbedingungen seien sehr gut. Dazu erwarten sich die Verantwortlichen in den kommenden drei Tagen rund 40 Zentimeter Neuschnee. „Wir planen deshalb bereits die Öffnung der alten Familienabfahrt und weiterer Pisten in den kommenden Tagen.“

Die erschwerten Bedingungen aufgrund der Pandemie und der späte Start in die Skisaison lassen natürlich keinen Jubel bei den Almtal-Bergbahnen aufkommen. Dennoch zeigt sich Holzinger zufrieden mit der bisherigen Auslastung. „Wir müssen uns an den Rahmenbedingungen orientieren. Trotz aller Schwierigkeiten sind wir mit dem bisherigen Verlauf zufrieden.“

Zufrieden zeigt sich der Standortleiter mit der Disziplin der Gäste. „Die Leute genießen ihre Zeit auf den Bergen und zeigen sich verständnisvoll und äußerst diszipliniert in Hinblick auf unsere Sicherheitsmaßnahmen“, so Holzinger, der empfiehlt, die Skitickets online zu kaufen. „So erspart man sich das Warten an den Kassen und es kommt zu weniger Kontakt im Wartebereich.“ Außerdem ist die Besucherfrequenz am Nachmittag niedriger als am Vormittag. Wer noch mehr Sicherheitsabstand halten will, sollte sich deshalb für die zweite Tageshälfte entscheiden.