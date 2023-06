40 verzweifelte Leiner-Mitarbeiter in Vöcklabruck rackern für Schnäppchenjäger

Vom Möbelhaus in Vöcklabruck wird nur der Name „Leiner-Kreuzung“ bleiben.

Vor 28 Jahren eröffnete der Möbelhandelskonzern Leiner in Vöcklabruck eine Filiale – und gab damit einem ganzen Stadtteil seinen Namen. Die „Leiner-Kreuzung“ ist in der gesamten Region bekannt. Umso größer war der Schock in der Bezirkshauptstadt, als in der Vorwoche bekannt wurde, dass der taumelnde Kika/Leiner-Konzern auch seinen Vöcklabrucker Standort schließen wird. Das Möbelhaus wird von Schnäppchenjägern seither regelrecht gestürmt. Der endgültige Schlussverkauf mit