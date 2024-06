40 Jahre MS-Station im Salzkammergut-Klinikum

Multiple Sklerose (MS) ist eine Krankheit, die zu neurologischen Funktionsstörungen führt. Das kann sich in Koordinationsstörungen ebenso äußern wie in Gefühls- und Gleichgewichtsstörungen. MS ist zwar noch nicht heilbar, lässt sich mithilfe neuer Medikamente aber gut behandeln.

Das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl ist in dieser Hinsicht oberösterreichweit ein Kompetenzzentrum. Seit 40 Jahren gibt es dort eine eigene MS-Station, in der Patientinnen (Frauen sind dreimal häufiger betroffen) in vierwöchigen Reha-Aufenthalten gezielt und individuell behandelt werden. 18 Ein- und Zweibettzimmer mit Balkon stehen dafür zur Verfügung.

Neben einer individuell abgestimmten medikamentösen Behandlung bekommen die MS-Patientinnen auch Hilfe von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Kinästhetiktrainerinnen. „Jeder, der zu uns kommt, geht mit einer Verbesserung heim“, sagt Pflegestationsleiter Karl Komaz. „Manchmal sind es größere Schritte und manchmal kleinere für die Betroffenen. Aber es geht immer vorwärts.“

