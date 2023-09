In unserer schnelllebigen Zeit ist es sehr ungewöhnlich geworden, dass Menschen ihr gesamtes Berufsleben in einem Unternehmen verbringen. Andrea Schwarz und Walter Ennser beweisen mit dem 40- bzw. dem 45-jährigen Dienstjubiläum, dass es in Familienbetrieben auch für die Mitarbeitenden familiäre Werte gibt.