395 Euro oder Besitzstörungsklage: Wiener Kanzlei bittet in Vöcklabruck zur Kasse

Angefangen hat es in der ersten Septemberwoche. Da bekamen jene, die wenige Tage zuvor die Fahrschule Hörtenhuber in Vöcklabruck besucht hatten und dafür mit dem Auto angereist waren, Post aus Wien. Ein Rechtsanwalt erklärt in dem dreiseitigen Schreiben, dass sie den Besitz seines Mandanten gestört hätten, indem sie ihren Pkw auf dessen Privatparkplatz abgestellt hätten.