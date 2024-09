37-Jähriger aus alpiner Notlage auf Drachenwand gerettet

Gegen 9.30 Uhr begab sich eine vierköpfige Gruppe aus Tschechien von Sankt Lorenz aus in den Drachenwand-Klettersteig. Nach einer kurzen Einführung durch den 39-jährigen Bergführer stiegen die vier Bergsportler in gemächlichem Tempo auf und machten mehrere Pausen. Am Beginn der Sektion 13 - besser bekannt als "Franzosenschanze" - klagte einer der Gäste plötzlich über anhaltenden Schwindel und Schmerzen im Brustbereich.

Weil sich der Zustand des 37-Jährigen nicht besserte, verständigte der Bergführer gegen 12.30 Uhr die Bergrettung. Eine Mannschaft der BRD Mondseeland stieg zur "Franzosenschanze" auf und leistete Erste Hilfe. Der ebenfalls verständigte Notarzthubschrauber "Christophorus 6" rettete den Mann mittels Taubergung und flog ihn anschließend ins Landeskrankenhaus nach Salzburg.

