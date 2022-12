Die OÖ Seilbahnholding hat die vergangenen zwölf Monate dazu genutzt, die eigene Unternehmensstrategie umfassend zu schärfen. Der Kunde rücke mit seinen Anliegen und Bedürfnissen stärker in den Mittelpunkt, vor allem was die Produktgestaltung sowie die Kundenansprache betreffe, heißt es aus dem Unternehmen mit Sitz in Gmunden.