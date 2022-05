36 Kandidatinnen, die mehr sein sollen als nur hübsch

36 junge Damen, darunter neun Oberösterreicherinnen, machen sich Hoffnungen – und sind vermutlich entsprechend nervös. Denn am Samstag müssen sie sich in Altaussee vor einer Jury präsentieren (in der auch die OÖNachrichten vertreten sind). Diese wählt die diesjährige Narzissenkönigin und ihre beiden Stellvertreterinnen aus. Ihre Namen werden kommende Woche bekannt gegeben, die Krönung selbst findet allerdings erst am 26. Mai statt.

Mit einer Miss-Wahl hat das Ganze wenig zu tun. Bildhübsch sind die Kandidatinnen sowieso. Aber es braucht mehr, um Narzissenhoheit zu sein. Die drei jungen Frauen vertreten ein Jahr lang das Narzissenfest und das Ausseerland im In- und Ausland. Sie werden Interviews geben und zahlreiche öffentliche Auftritte absolvieren. Entsprechend selbstsicher, gewitzt und charmant sollten sie auftreten.

Die Ausseer Frauenherrschaft im Zeichen der Narzisse hat zwei schwierige Jahre hinter sich. 2020 und 2021 musste das Fest wegen Corona abgesagt werden. Trotzdem wollte der Narzissenfestverein den Thron in dieser Zeit besetzt halten. Im ersten Jahr verlängerten die drei Hoheiten des Jahres 2019 einfach ihre Amtszeit. Und im Vorjahr wurden Petra Ladreiter, Simone Wiesauer und Katharina Raich im Schnellverfahren gewählt – im Wissen, dass sie wenig zu tun haben würden. "Es war trotzdem ein schönes Jahr", sagt die 24-Jährige aus Bad Mitterndorf. "Ich durfte viele Menschen kennenlernen und bin weit herumgekommen. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Dass das Narzissenfest selbst nicht stattfinden würde, war uns von Beginn an klar."

Festablauf ist ab heuer anders

Kehrt heuer, 62 Jahre nach dem ersten Narzissenfest, also wieder die alte Routine zurück? Nein, keineswegs, denn der Verlauf der drei Tage langen Feierlichkeiten wurde grundlegend verändert – vor allem am großen Festtag, der in diesem Jahr auf den 29. Mai fällt. Bisher fanden die Hauptaktivitäten am Vormittag in Bad Aussee statt und verlagerten sich am Nachmittag an den Grundlsee oder an den Altausseer See.

Diesmal konzentriert sich das Geschehen ganztägig in Altaussee, wo die kunstvollen Narzissenfiguren im Ortszentrum ausgestellt und von einer Jury bewertet werden, bevor sie auf dem See in Booten übers Wasser gleiten. Dazu gibt es wie immer viel Musik, Spektakel und Kulinarik. Im nächsten Jahr wird die Staffel an Bad Aussee weitergegeben und danach an Grundlsee.

"Mit dieser Vereinfachung haben alle weniger Stress", sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. "Außerdem vermeiden wir Verkehr, wenn wir den Festtag an einem Ort bündeln."

Alle Infos zum Narzissenfest gibt es auf www.narzissenfest.at