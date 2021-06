36-Jähriger rastete nach Überholmanöver aus

Fünf Berufsschüler hatten den Türken aus dem Bezirk Vöcklabruck auf der Salzburger-Straße überholt. Dies brachte ihn derart in Rage, dass er dem Pkw nachfuhr und an einer Kreuzung neben den Berufsschülern hielt. Der 36-Jährige stieg mit einer zugeklappte Gartensäge aus und ging zu dem 17-jährigen, packte ihn am Hals und beschimpfte ihn auf Türkisch. In der anderen Hand hielt er die aufgeklappte Säge.

Ein weiterer 17-jähriger türkisch sprechender Berufsschüler konnte den Mann beruhigen. Schließlich fuhr der 36-Jährige davon. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Drohung vorgelegt, zudem wird ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.