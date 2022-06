35.500 Arbeitsstunden für die Pandemiebewältigung

Das Coronavirus verursachte für das Rote Kreuz im Bezirk Gmunden im Vorjahr einen enormen Arbeitsaufwand. In den sieben Ortsstellen arbeiteten die Mitarbeiter in Summe 35.500 Stunden an der Bewältigung der Pandemie. Die Einsatzorganisation unterstützte die Behörden beim Testen und beim Impfen. 39.000 PCR-Proben und 90.000 Impfungen konnten dank der Organisation und Unterstützung durch das Rote Kreuz durchgeführt werden.

Insgesamt leisteten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Vorjahr 456.500 Arbeitsstunden. Diese Zahlen präsentierten Bezirksstellenleiter Alois Lanz (Bezirkshauptmann) und Bezirksgeschäftsleiter Harald Pretterer bei der diesjährigen Bezirksstellenversammlung.

Bei den Rettungs- und Krankentransporten im Bezirk wurden mit 44.258 Ausfahrten wieder ähnliche Zahlen wie vor der Pandemie erreicht. Die Kilometerleistung ist merkbar gestiegen. Ein Trend, der künftig Wartezeiten bei nicht zeitkritischen Transporten verursachen kann.

Insgesamt galt es im Vorjahr 170.000 Aufträge, also umgerechnet rund 465 Aufträge pro Tag, zu bearbeiten.