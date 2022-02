35.000 Euro in 10 Jahren

Jedes Jahr vor Weihnachten verschenkt der Gmundner Lions Club mehr als ein Dutzend 300-Euro-Einkaufsgutscheine an Gmundner, die eine solche Zuwendung bitter nötig haben. Seit 2012 waren es in Summe 35.000 Euro, die die "Löwen" mit eigenen Veranstaltungen einnahmen oder von Spendern erhielten. Bei einer symbolischen Scheckübergabe im Rathaus würdigte Bürgermeister Stefan Krapf nun die Aktion als "beispielhaft": "Hier wird weit mehr als Geld übergeben. Das liegt an der besonderen Zuneigung zu den Beschenkten, denn Initiator Peter Kar und seine Frau nehmen sich, wann immer möglich, Zeit für einen längeren Besuch, um ins Gespräch zu kommen, um ein Gespür für die Nöte zu bekommen." Mehr als 100 Familien haben die beiden in all den Jahren besucht. Sozialamtsleiter Thomas Bergthaler, der die Kontakte vermittelt: "Geholfen wird Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben."