35 Jahre ÖAMTC-Pannenhilfe während der Nacht

GMUNDEN, VöCKLABRUCK. "Der ÖAMTC kümmert sich jetzt sowohl am Tag als auch bei Nacht um den Wagen." Das teilte der ÖAMTC im November 1986 per Presseaussendung mit. Seit damals rücken die Pannenhelfer des Autofahrerclubs rund um die Uhr aus, wenn Autofahrer in Not sind.

Seit 27 Jahren ist auch Karl Kronberger vom ÖAMTC-Stützpunkt Gmunden Tag und Nacht unterwegs. "Bleibt das Fahrzeug im Dunkeln liegen, ist die Situation für unsere Mitglieder natürlich sehr unangenehm", sagt Kronberger. "Aber auch für uns Pannenhelfer sind solche Einsätze oft knifflig. "Wir müssen den Fehler nur mit Taschenlampe und Scheinwerfer finden. Außerdem bekommt man keine Ersatzteile, weil Geschäfte und Werkstätten ja geschlossen haben. Aber wir versuchen alles, um zu helfen."

Pro Jahr rücken Kronberger und seine ÖAMTC-Kollegen in Gmunden und Vöcklabruck zu rund 12.800 Pannenhilfen aus – etwa zehn Prozent ihrer Einsätze finden in der Nacht statt. Für die meisten Einsätze sind leere oder schwache Batterien verantwortlich.