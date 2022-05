35-Jähriger bei Radtour am Kasberg verunglückt

Der 35-Jährige aus Scharnstein (Bezirk Gmunden) war am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Nähe des Berggasthofes Hochberghaus verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge über einen Abhang in den Wald gestürzt. Seine Begleiteter leisteten Erste Hilfe. Als die Rettung eintraf, war der 35-Jährige nicht ansprechbar. Er wurde mit dem Hubschrauber zum Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.