33-Jähriger von fallendem Baum getroffen

Ein 46-Jähriger und ein 33-jähriger waren in einem Waldgebiet in Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) mit Forstarbeiten beschäftigt. Sie fällten mehrere Bäume. Ein Baum blieb mit den Ästen an einem anderen Baum hängen und kam schräg zum Liegen, wie die Polizei berichtete. Zum Unfall kam es gegen 15 Uhr: Ein Baum fiel so ungünstig, dass er auf den schräg stehenden Baum aufschlug und sich anschließend seitlich nach rechts wegdrehte. Beide Arbeiter versuchten noch zu flüchteten. Der 46-Jährige wurde vom Baum nur leicht gestreift, der 33-Jährige wurde aber mit voller Wucht von hinten getroffen. Er wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei in einer Aussendung.