Gmunden ist auch heuer wieder im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend, wenn es um Kunst und Kunsthandwerk aus Ton, Porzellan und anderen keramischen Massen geht: Wie jedes Jahr treffen sich an diesem Wochenende 130 Töpfer aus zahlreichen Ländern Europas am Traunsee und verwandeln die Stadt in einen großen, bunten Marktplatz für exzellentes keramisches Kunsthandwerk. Öffnungszeiten sind von heute bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr.