32-Jähriger schlug mit Holzstock auf Kontrahenten ein

Was den Streit ausgelöst hatte, ist noch unklar. Bei der Auseinandersetzung griff ein 32-Jähriger, der in Wien lebt, zu einem Holzstock und schlug damit auf einen 29-Jährigen ein. Nach der Tat floh der Angreifer mit einem Pkw. Er wurde eine Stunde später von Polizisten im Ortsgebiet von Bad Ischl gestellt. Der 29-Jährige wurde ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht. Dort wurden bei dem Mann schwere Verletzungen festgestellt. Er wurde mittlerweile in häusliche Pflege entlassen.

