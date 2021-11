32-Jähriger klemmte sich bei Arbeitsunfall Hand ein

Ein 32-Jähriger und ein 40-Jähriger, beide aus dem Bezirk Gmunden, halfen am Abend einem weiteren 32-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden mehrere Holzplatten von dessen Garage in einen anderen Raum zu tragen. Die zehn Holzplatten standen relativ steil an einer Wand angelehnt. Noch bevor das Trio zu arbeiten begann, kippten die Platten um. Der 32-jährige Helfer wurde dabei mit seiner linken Hand zwischen Holzplatten und einer abgestellten Traktor-Ballengabel eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde unter Notarztbegleitung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.