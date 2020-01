32. Bergmarathon war in Rekordzeit völlig ausverkauft

Die Halbdistanzen (Gmunden–Ebensee und Ebensee–Gmunden) waren nach 30 Minuten ausgebucht, die Gesamtstrecke Gmunden–Gmunden (70 Kilometer Wegstrecke, 4500 Höhenmeter) war am ersten Online-Anmeldetag um Mitternacht "zu". "Nach unserem Wissensstand hat es zuvor noch nie einen Ausverkauf am ersten Anmeldeabend gegeben", sagt Martin Eisenknapp vom Organisationsteam. "Mit einem Ansturm zur Spitzenzeit von fast 1000 Usern im Anmeldeportal von time2win.at hatte keiner gerechnet. Leider sind so auch einige leer ausgegangen."

Für die 32. Auflage der Traditionsveranstaltung gibt es mehrere Neuerungen, etwa jene, dass die Starter zur Gesamtdistanz allesamt um drei Uhr früh starten werden. Ein Zeitfenster bis fünf Uhr gibt es nicht mehr.