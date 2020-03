32. Bergmarathon: Verschiebung noch nicht geplant

Doch angesichts der Corona-Krise scheint auch dieses Ereignis zu wackeln.

"Das Thema Corona bestimmt gerade unser aller Alltag, und natürlich können wir dies auch in Bezug auf den 32. Sport 2000 Traunsee Bergmarathon nicht einfach links liegen lassen", heißt es vonseiten der Veranstalter in einer Aussendung. "Wir beobachten die Situation rund um die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Österreich sehr genau und sehen aktuell, was den heurigen Traunsee-Bergmarathon angeht, noch keinen akuten Handlungsbedarf. Demnach halten wir aktuell am Termin, dem 4. Juli 2020, fest."

Sollte es neue Informationen geben, werde man an die bereits angemeldeten Teilnehmer herantreten. E-Mail-Kontakt mit den Veranstaltern: info@traunsee-bergmarathon.com

