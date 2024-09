30er-Zone vor Bildungscampus Vöcklabruck kommt

In der Salzburger Straße vor dem Bildungscampus in Vöcklabruck wird in Zukunft eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gelten. Es gebe nun ein positives Gutachten des Verkehrssachverständigen des Landes, wie Mobilitätsstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne) sagt. Maßgeblich dafür verantwortlich seien die Baumpflanzungen und die wechselseitig angeordneten Stellplätze. "Das macht es nun möglich, das Tempo hier, bei der Einfahrt in die Stadt, zu drosseln", sagt sie.

Die Sicherheit der Schulkinder, das neu entstehende Ärztezentrum, der heilpädagogische Hort, das Seniorenheim und das Wohnhaus der Lebenshilfe "werden alle von der Temporeduktion profitieren". Der Bildungscampus wurde 2021 fertiggestellt, danach gab es immer wieder Bestrebungen, Tempo 50 in diesem Bereich auf Tempo 30 zu reduzieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.