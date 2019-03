30.000 Augen-Operationen für Alfons Dobersberger

VÖCKLABRUCK. Vöcklabrucker Primar-Arzt stellte in 36 Dienstjahren einen erfreulichen Rekord auf: Patienten profitieren.

Prim. Alfons Dobersberger Bild: Gespag

30.000 Operationen in 36 Dienstjahren – diese Bilanz von Prim. Dr. Alfons Dobersberger, dem Leiter der Abteilung für Augenheilkunde am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, kann sich sehen lassen. Doch nicht nur durch die Anzahl der Operationen, sondern vor allem durch seine Expertise hat sich der Operateur einen ausgesprochen guten Namen gemacht.

"Als ich im Jahr 1983 meine Ausbildung begonnen habe, war das Team deutlich kleiner als heute", erinnert sich der erfahrene Augenarzt an den Beginn seiner Karriere. "Das hieß für Ausbildungsassistenten, dass sie sehr viel arbeiten mussten. Dadurch war es möglich, schnell selbständig zu operieren und Erfahrung zu sammeln." Die Tatsache, dass er bereits nach drei Monaten als Assistenzarzt voll in das operative Geschehen eingebunden war, erklärt, wie er die ungeheure Operationszahl erreichen konnte.

Doch nicht nur die Arbeitszeiten waren zu Beginn der 1980er-Jahre anders als zur heutigen Zeit. Auch die Verletzungen und Eingriffe haben sich seither verändert. Dobersberger erläutert: "Als ich zu arbeiten begann, gab es noch keine Gurtpflicht für Autofahrer. Bei Verkehrsunfällen kam es daher immer wieder zu massiven Gesichts- und eben auch Augenverletzungen, die uns vor große Herausforderungen stellten."

"Es hat sich viel getan"

Heute sind es vor allem Operationen von Grünem und Grauem Star bzw. an der Netzhaut, Augenmuskeloperationen auf Grund von Augenfehlstellungen und Lidoperationen, die am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck durchgeführt werden. "Natürlich hat sich auch in Bezug auf die Operationstechnik in den vergangenen Jahren sehr viel getan", so Dobersberger. "Mussten die Patienten früher nach einer Grauen-Star-Operation mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben, so können wir diese Operationen heute tagesklinisch durchführen." Möglich sei dies zum einen durch eine viel bessere technische Ausstattung, zum anderen aber auch durch neue Operationsmethoden wie die Kleinschnitttechnik, die ohne Nähte auskomme, erklärt der erfahrene Primar-Arzt.

All diese technischen und fachlichen Neuerungen sowie die Erfahrung und das Know-how des Operateurs führen dazu, dass heute sehr viele Eingriffe in einem kurzen Zeitraum durchgeführt werden können, und erklären somit die rekordverdächtigen 30.000 Operationen. "Das heißt jedoch nicht, dass wir Fließbandmedizin betreiben", sagt Dobersberger. "Wir gehen nach wie vor auf alle Patienten individuell ein und sorgen dafür, dass sie bestmöglich versorgt werden." Die vielen positiven Rückmeldungen, die seine Abteilung erhält, bestätigen dies.

