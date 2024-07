3 Jugendliche sollen in Ebensee Pkw mit Böller zerstört haben

Am Sonntag, 2. Juni, war auf einem Firmengelände ein Pkw in Brand geraten, nachdem ein Böller darauf geworfen worden war. Das Auto stand in Vollbrand, die Feuerwehren Ebensee, Langwies, Rindbach und Roith rückten an, um die Flammen zu löschen.

Hinweise von Zeugen brachten die Polizei nun auf die Spur der Brandstifter. So konnte ein junges Pärchen aus dem Bezirk Gmunden, ein 18-Jähriger und seine 17-jährige Freundin, als Täter ausgeforscht werden.

Langeweile als Motiv

Die Jugendlichen beteuerten zunächst ihre Unschuld und gaben an, zu diesem Zeitpunkt spazieren gewesen zu sein. Bei der Einvernahme legten sie schließlich doch ein Geständnis ab und nannten auch den 15-jährigen Bruder der jungen Frau als Mittäter. Auch dieser gestand, das Auto angezündet zu haben. Die Verdächtigen sagten aus, aus Langeweile gehandelt zu haben. Die drei wurden auf freiem Fuß angezeigt.

