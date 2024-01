3 Fahrzeuge in Unfall auf der B145 bei Regau verwickelt

Gegen neun Uhr waren zwischen der Autobahnauffahrt Regau und einer Tankstelle drei Fahrzeuge, darunter eine Audi und ein Mercedes, zusammengestoßen. Die Hintergründe des Unfalls waren am Mittwoch noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls waren noch keine Details über die Zahl der Verletzten bekannt. Der Zusammenstoß war so heftig, dass zwei Fahrzeuge in die angrenzende Wiese geschleudert wurden, ein Wagen kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Zwei Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralles in die angrenzende Wiese geschleudert. Bild: FF Rutzenmoos

"Glücklicherweise konnten alle beteiligten Personen selbständig die Fahrzeuge verlassen", hieß es seitens der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Rutzenmoos rückte für die Aufräumarbeiten an. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Da es sich bei einem Unfallfahrzeug um eine Elektroauto handelte, galt es, während des gesamten Einsatzes die Temperatur des Akkus im Auge zu behalten.

Der Mercedes kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Bild: FF Rutzenmoos

Im Einsatz standen neben fünf Fahrzeugen der FF Rutzenmoos, zwei Rettungswägen und ein Notarzt des Roten Kreuzes sowie zwei Polizeistreifen. Nach gut zwei Stunden konnte der Verkehr wieder in beide Richtungen freigegeben werden.

