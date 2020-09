29-Jähriger steckte Toilettenpapierspender am Bahnhof in Brand

Der zunächst unbekannte Täter konnte noch am selben Abend rasch gefunden werden. "Aufgrund intensiver Ermittlungen und Befragungen konnte rasch ein 29-Jähriger aus Wels als Tatverdächtiger ausgeforscht werden", so die Polizei am Donnerstag. Während der Befragung verstrickte sich der Mann immer mehr in Widersprüche, bis er schließlich die Tat gestand. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Sein Bruder wurde noch betrunken am Steuer erwischt

Außerdem sagte er aus, dass er zuvor mit seinem Bruder Bier getrunken hatte und dieser ihn anschließend zum Bahnhof gefahren hatte. Aufgrund der Aussage wurde sein 27-jähriger Bruder aus dem gegen 23 Uhr von einer Streife angehalten und kontrolliert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

