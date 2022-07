286 FF-Teams im Wettbewerb

Bei den Jugendgruppen ging es um das Erreichen der Leistungabzeichen in Bronze und Silber, ebenfalls wurden die Bezirkssieger in der Ligawertung bei den Jugendgruppen und Aktivgruppen geehrt. Bezirkssieger in der Jugendwertung wurde Guggenberg 1 in der Bezirksliga, Attnang 1 in der 1.Klasse, Neukirchen an der Vöckla 1 in der 2.Klasse und Pöndorf 2 in der 3. Klasse.

Den Bezirkssieg in der Aktivwertung holte sich Guggenberg 1 in der Bezirksliga, Frankenburg am Hausruck 1 in der 1.Klasse und Eggenberg-Rixing 1 in der 2. Klasse. Bei der Siegerehrung konnte Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl zahlreiche Ehrengäste begrüßen, mit denen er die Pokale überreichte.