27 Kapellen beim Bezirksblasmusikfest am Traunsee-Südufer

27 Blasmusikkapellen aus den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck beteiligten sich vergangenes Wochenende am Bezirksmusikfest in Ebensee. Gastgeber war die Feuerwehrmusikkapelle Langwies, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Wegen der Pandemie hatte das alljährliche Bezirksmusikfest zuletzt zweimal abgesagt werden müssen. Umso größer war die Vorfreude bei den Musikern und bei Blasmusikfreunden diesmal.

Höhepunkt des Festwochenendes war die Marschwertung. Die einzelnen Kapellen hatten ihre Auftritte akribisch vorbereitet und wurden vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt. Die höchsten Bewertungen erreichten folgende Kapellen:

Musikverein Pinsdorf (E, 92,79)

Bürgerkorpskapelle Regau (D, 92,29)

Musikverein Roitham am Traunfall (D, 91,98)

Stadtkapelle Laakirchen (D, 91,77)

Musikkapelle Lindach (D, 91,62)

Neben den großteils ausgezeichneten Darbietungen bei der Marschwertung und den idealen Wetterbedingungen sorgten vor allem das Ambiente am Festgelände Trauneck und die perfekte Organisation dieses Großevents durch die Feuerwehrmusikkapelle Langwies für Begeisterung bei den teilnehmenden Kapellen. Das Festzelt war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Blaulichtorganisationen. Nach einer Florianimesse wurden verdiente Mitglieder der Ebenseer Feuerwehren ausgezeichnet. Für die kleinen Besucher war ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und Bastelprogramm vorbereitet worden.