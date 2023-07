Mitarbeiterin überführte Ladendieb in St. Georgen im Attergau

Ein 27-jähriger Pole stahl am Mittwochabend drei Herrenparfums aus einer Filiale in St. Georgen am Attergau. Der Mann entfernte die Diebstahlsicherung und verließ daraufhin das Geschäft. Was er nicht wusste: eine Mitarbeiterin hatte den Dieb beobachtet, sich das Autokennzeichen notiert und die Polizei informiert. Die Beamten konnten den Täter in der Nähe der Filiale anhalten und stellten die gestohlenen Parfums sicher. Der Mann zeigte sich geständig und wird angezeigt.

