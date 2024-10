2,69 Millionen Euro: Teuerste Wohnung des Landes wurde in Gmunden verkauft

192 Quadratmeter Wohnfläche, 60 Quadratmeter Dachterrasse, direkter Blick auf den Traunsee: 2,69 Millionen Euro bezahlte ein Unternehmer im Frühjahr für eine Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Gmundner Stadtzentrum. Preis pro Quadratmeter: 14.025 Euro.

Es ist die höchstpreisige Immobilie, die im zweiten Quartal dieses Jahres (1. April bis 30. Juni) in ganz Oberösterreich verkauft wurde. Österreichweit waren nur Wohnungen in Kitzbühel (4,2 Millionen Euro) und Salzburg-Stadt (3,5 Millionen Euro) teurer. Das geht aus einer gemeinsamen Untersuchung der Grundbuchexperten von "IMMOunited" und der Plattform "willhaben" hervor. Nach OÖN-Recherchen wurden im zweiten Quartal dieses Jahres zumindest neun Wohnungen rund um den Traunsee um mehr als eine Million Euro verkauft, am Attersee waren es fünf, am Mondsee zumindest eine. In der Stadtgemeinde Gmunden kann es sich sowohl um Zweit- als auch um Hauptwohnsitze handeln.

19 Gemeinden in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden – der Großteil davon liegt im Seengebiet – sind zwar mittlerweile Vorbehaltsgebiete. Damit ist der Erwerb eines Zweitwohnsitzes in den meisten Fällen nur noch mit einer Bewilligung durch die Grundverkehrskommission möglich.

Die Stadt Gmunden aber wurde nach einer Prüfung durch die Landesregierung (der Gemeinderat hatte sich mehrheitlich dafür entschieden) nicht zum Vorbehaltsgebiet erklärt.

34,7 Millionen für Haus

Die höchstpreisigen Immobilien wurden österreichweit im zweiten Quartal allerdings in Tirol, Wien und Salzburg gehandelt. Allen voran ein Einfamilienhaus in Jochberg (Bezirk Kitzbühel), für das stolze 34,7 Millionen Euro bezahlt wurden. Das teuerste Grundstück, das in Oberösterreich verkauft wurde, liegt in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) und kostete die neuen Besitzer rund 12,6 Millionen Euro. Die meisten Transaktionen gab es im zweiten Jahresquartal im Zentralraum. In Linz insgesamt 228, im Bezirk Linz-Land 180. Auf Platz drei: der Bezirk Gmunden mit 160 Verkäufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger