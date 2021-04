2,62 Promille: Alkolenkerin rief Polizei

Zu dem kuriosen Einsatz ist es am Dienstag in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) gekommen. Als die 54-Jährige gegen 11.45 Uhr ihr Auto vor einem Einkaufsmarkt parkte, krachte ein Linienbus gegen das Heck des Pkw. Der 40-jährige Buslenker tauschte mit der Autofahrerin die Daten aus, dann fuhr er weiter. Der 54-Jährigen dürfte es aber ein Anliegen gewesen sein, die Polizei in Kenntnis zu setzen. "Sie ersuchte um Aufnahme des Unfalls", berichtet die Landespolizeidirektion.

Doch das rückte schnell in den Hintergrund. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, stand eine eindeutig betrunkene Frau vor ihnen. Ein Alkotest bestätigte das: Die 54-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte 2,62 Promille intus. Den Führerschein ist sie nun los, zudem wird sie angezeigt.

